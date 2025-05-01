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Виллы возле озера в Varese, Италия

Comunita Montana Valli del Verbano
5
Unione dei comuni del Medio Verbano
4
Вилла Удалить
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3 объекта найдено
Вилла в Cerro, Италия
Вилла
Cerro, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
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$2,21 млн
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Вилла в Monvalle, Италия
Вилла
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
$2,49 млн
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Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
$2,26 млн
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Параметры недвижимости в Varese, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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