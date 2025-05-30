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Жильё в Unione dei comuni Media Valle del Serchio, Италия

1 объект найдено
Вилла в Pescaglia, Италия
Вилла
Pescaglia, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла расположена на 700 метрах над уровнем моря, в очень тихом живописном месте и имеет вос…
$273,607
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni Media Valle del Serchio, Италия

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