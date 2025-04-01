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Виллы с бассейном в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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2 объекта найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой в Forte dei Marmi, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
$2,16 млн
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Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Forte dei Marmi, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
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$3,25 млн
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

с террасой
Недорогая
Элитная
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