ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Земельные участки
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Земельные участки в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Терни, Италия
140 000 м²
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 7 спален с теннисным кортом, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
14
531 м²
В районе Вальполичелла Классико, мы предлагаем к продаже изысканный фермерский дом, полность…
€5,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Cianciana, Италия
Пахотная земля в Контрада-Феотто с общей площадью ок. 45060 м² (ок. 27 Тумоли). В основном б…
€22,948
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственная свободная земля и с деревьями в Contrada Ferraria, которая занимает пло…
€6,270
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
870 000 м²
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля в Cda Ferraria, которая занимает площадь 13840 кв.& NBS…
€9,179
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Терни, Италия
53 500 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья с наличием около 55 оливковых деревьев, которые занимают площадь…
€4,590
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля недалеко от центра города Чианчиана ( AG ) занимает площадь около 1100 кв. Отель распо…
€11,015
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 10 комнат
Polpenazze del Garda, Италия
10
992 м²
В городке Сойано-дель-Лаго мы предлагаем четыре земельных участка площадью от 800 кв.м. с в…
€210,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
100 000 м²
Земли около 10,0 га обычно холмистые, из них около 6,50 га пашни, остальное в срубе и древес…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Терни, Италия
300 000 м²
Земля около 30,00 га, из которых около 16,00 пахотных земель, остальная часть леса и пастбищ…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL