Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Земельные участки
  4. Тоскана

Земельные участки в Тоскана, Италия

3 объекта найдено
Земельные участки 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Гроссето, Италия
Земельные участки 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Гроссето, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 950 м²
Поделиться с друзьями
€8,00 млн
Оставить заявку
Земельные участки с садом, у моря, с инфраструктурой в Вольтерра, Италия
Земельные участки с садом, у моря, с инфраструктурой
Вольтерра, Италия
Площадь 6 000 м²
Земельный участок располагается среди тосканских холмов, примерно в 3 км от исторического го…
€210,000
Оставить заявку
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 850 м²
Большой участок земли расположен неподалеку от Кьянти, Тоскана. Ферма комплекс 18-го века. …
€1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти