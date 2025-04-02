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Квартиры с гаражом в Турин, Италия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Турин, Италия
Квартира 5 комнат
Турин, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7
Предлагаем на эксклюзивную продажу на СЕДЬМОМ этаже с лифтом, большую квартиру площадью 125 …
$96,524
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Параметры недвижимости в Турин, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов