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Жильё в Турин, Италия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Турин, Италия
Квартира 2 комнаты
Турин, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Продается квартира на улице Виа Луини, расположенная в тихом районе, хорошо обслуживаемом ма…
$86,445
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Квартира 3 комнаты в Турин, Италия
Квартира 3 комнаты
Турин, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2
Продается трехкомнатная квартира в районе Борго-Виттория в Турине Откройте для себя очаро…
$84,783
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Квартира 5 комнат в Турин, Италия
Квартира 5 комнат
Турин, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7
Предлагаем на эксклюзивную продажу на СЕДЬМОМ этаже с лифтом, большую квартиру площадью 125 …
$96,524
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Турин, Италия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Турин, Италия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в новом комплексе от застройщика в районе Borgo Vittoria! Апартаменты с манса…
$245,671
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Параметры недвижимости в Турин, Италия

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