  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино — Альто-Адидже
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Трентино — Альто-Адидже, Италия

Comunita della Vallagarina
5
2 объекта найдено
Шале 7 спален в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
$1,52 млн
Шале 5 спален в Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
$854,246
Типы недвижимости в Трентино — Альто-Адидже

виллы

Параметры недвижимости в Трентино — Альто-Адидже, Италия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
