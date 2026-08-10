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Жилье в Travedona Monate, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 4 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$457,158
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$246,162
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Travedona Monate, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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