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Коммерческая недвижимость в Терамо, Италия

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4 объекта найдено
Отель 2 200 м² в Alba Adriatica, Италия
Отель 2 200 м²
Alba Adriatica, Италия
Число комнат 50
Площадь 2 200 м²
Отель с 50 номерами в отличном состоянии выходит на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 500 м² в Scapriano, Италия
Коммерческое помещение 500 м²
Scapriano, Италия
Площадь 500 м²
Коммерческая площадь 500 кв. м на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом эт…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 100 м² в Giulianova, Италия
Коммерческое помещение 100 м²
Giulianova, Италия
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
$232,525
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TekceTekce
Отель 3 000 м² в Giulianova, Италия
Отель 3 000 м²
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
$3,75 млн
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