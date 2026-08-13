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Жилье в Spoleto, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Spoleto, Италия
Вилла 6 комнат
Spoleto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76 млн
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