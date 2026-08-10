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Виллы в Сиене, Италия

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Unione dei Comuni Valdichiana Senese
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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Poggibonsi, Италия
Вилла 4 комнаты
Poggibonsi, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Сиена, Италия
Вилла 6 комнат
Сиена, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 150 м²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
$3,63 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 19 комнат в Сан-Джиминьяно, Италия
Вилла 19 комнат
Сан-Джиминьяно, Италия
Число комнат 19
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 610 м²
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
$2,35 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 25 комнат в Poggibonsi, Италия
Вилла 25 комнат
Poggibonsi, Италия
Число комнат 25
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 000 м²
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился из древней истории, которая культурно от…
$16,42 млн
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Вилла 16 комнат в Сан-Джиминьяно, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Джиминьяно, Италия
Число комнат 16
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 490 м²
Данная недвижимость расположена в сказочном месте, на вершине холма, с которого открывается…
$2,41 млн
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Вилла 25 комнат в Монтепульчано, Италия
Вилла 25 комнат
Монтепульчано, Италия
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
$1,97 млн
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Вилла в Монтепульчано, Италия
Вилла
Монтепульчано, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 4 000 м²
Поместье расположено в живописной локации региона Тоскана. Имеется земельный участок площад…
$17,43 млн
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Вилла 10 комнат в Cetona, Италия
Вилла 10 комнат
Cetona, Италия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Сиене, Италия

Недорогая
Элитная
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