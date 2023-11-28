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Квартиры в Сиена, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Murlo, Италия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Murlo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€589,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+393737602159 alessandro.calabrese@habita.com
Квартира 1 спальня в Pienza, Италия
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…
€200,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Сиена, Италия
Квартира 3 спальни с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Красивые апартаменты расположены на первом этаже старинной виллы в Монтепулчиано, Тоскана. В…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в Сиена, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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