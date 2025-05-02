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Виллы с видом на горы в Сассари, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Красивая вилла, площадью 93 кв.м., с земельным участком 526 кв.м., расположена в комплексе и…
$382,468
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
$264,004
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Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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