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Жилье в Сассари, Италия

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Альгеро
4
38 объектов найдено
Вилла в IsthintiniStintino, Италия
Вилла
IsthintiniStintino, Италия
$5,70 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Porto Cervo, Италия
Квартира 3 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
OC-130319. Квартира в Порто-Черво. СардинияПредлагается изумительная трехкомнатная квартира,…
$761,930
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
$246,162
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 8 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
$3,94 млн
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Вилла 10 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 10 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57 млн
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Таунхаус 6 комнат в Сассари, Италия
Таунхаус 6 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
$1,26 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 10 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 10 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
В Pantogia, в комплексе, состоящем всего из трех вилл, мы предлагаем к продаже недавно отрем…
$1,92 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Porto Cervo, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53 млн
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Таунхаус 6 комнат в Сассари, Италия
Таунхаус 6 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
$985,375
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Вилла 14 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 14 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 14
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Холм Пантоджиа - одно из самых живописных мест Коста Смеральда, откуда открывается прекрасны…
$3,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Porto Cervo, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На роскошной и характерной площади Пьяцца дель Принсипи мы предлагаем великолепную квартиру,…
$755,454
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Квартира 1 спальня в Альгеро, Италия
Квартира 1 спальня
Альгеро, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продаются квартиры с просторными панорамными террасами от застройщика. Кроме того на первых…
$290,478
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Вилла в Альгеро, Италия
Вилла
Альгеро, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в эту необыкновенную виллу, расположенную в Альгеро — настоящее сокровище в…
$1,05 млн
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Вилла 7 комнат в Сассари, Италия
Вилла 7 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28 млн
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Вилла 8 комнат в Сассари, Италия
Вилла 8 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
В одном из самых престижных районов Сардинии, Коста-Смеральда, и именно в районе Кала-ди-Вол…
$3,91 млн
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вилла Mirto расположена на знаменитой Коста Смеральда в самом сердце Порто Черво на Сардинии…
$3,50 млн
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Квартира 6 комнат в Сассари, Италия
Квартира 6 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Вилла 8 комнат в Сассари, Италия
Вилла 8 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03 млн
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Квартира 5 комнат в Porto Cervo, Италия
Квартира 5 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
С видом на гавань Порто Серво, яркая трехкомнатная квартира на первом этаже с прекрасным вид…
$711,660
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Вилла 11 комнат в Сассари, Италия
Вилла 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Мечта о Коста-Смеральда воплощается в жизнь на пляже Ла Сельвия, длинном, светлом мелкозерни…
$13,14 млн
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Вилла 9 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 9 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла расположена у подножия холма Pantogia, откуда открывается прекрасный вид на залив Peve…
$3,28 млн
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Вилла 13 комнат в Сассари, Италия
Вилла 13 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 13
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
В одном из самых эксклюзивных мест, с видом на залив Кала ди Вольпе и в окружении зелени, ра…
$4,38 млн
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Вилла 7 комнат в Сассари, Италия
Вилла 7 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
$7,66 млн
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла Paradiso расположена в частном парке, который предлагает резиденцию эксклюзивным вилла…
$3,00 млн
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Вилла 11 комнат в Сассари, Италия
Вилла 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
$13,14 млн
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Вилла 9 комнат в Сассари, Италия
Вилла 9 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
$3,83 млн
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Вилла 11 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 11 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 333 м²
В самом центре знаменитого Порто Черво, в нескольких минутах ходьбы от самых известных ресто…
$4,82 млн
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Квартира 11 комнат в Сассари, Италия
Квартира 11 комнат
Сассари, Италия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74 млн
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Вилла 8 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
$2,41 млн
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Вилла 16 комнат в Porto Cervo, Италия
Вилла 16 комнат
Porto Cervo, Италия
Число комнат 16
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
На холмистой местности, в окружении зелени и с великолепным видом на залив Певеро, расположе…
$6,02 млн
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