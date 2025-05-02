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Виллы с гаражом в Сассари, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Porto Rotondo, Италия
Вилла
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
$2,93 млн
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,05 млн
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Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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