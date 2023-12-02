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Земельные участки в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 7 спален с теннисным кортом, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Земельные участки 7 спален с теннисным кортом, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Комнаты 14
Площадь 531 м²
В районе Вальполичелла Классико, мы предлагаем к продаже изысканный фермерский дом, полность…
€5,20 млн
в месяц
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