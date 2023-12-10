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Жильё в San Severino Marche, Италия

1 объект найдено
Дом 12 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 12
Площадь 280 м²
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Цена по запросу
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