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Жилье в San Severino Marche, Италия

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2 объекта найдено
Дом 7 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 7 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 7
Площадь 120 м²
Номер ссылки: N601 Имущественное имя: Каса Киджи I Местоположение: В деревне Город/Го…
$81,384
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Дом 12 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 12
Площадь 280 м²
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Цена по запросу
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