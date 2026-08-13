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Коммерческая недвижимость в San Giovanni Teatino, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Sambuceto, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Sambuceto, Италия
Площадь 600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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