Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Сан-Бенедетто-дель-Тронто

Коммерческая недвижимость в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 400 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти