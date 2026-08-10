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Коммерческая недвижимость в Сане-Бенедетто-дели-Тронто, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 10 000 м² в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 10 000 м²
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Цена по запросу
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