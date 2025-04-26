Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Рим
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Риме, Италия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Риме, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти