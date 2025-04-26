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Виллы с садом в Риме, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 270 м²
Роскошная независимая вилла в одном из самых престижных районов Рима — EUR . Район EUR , изв…
$4,39 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Элегантная вилла расположена в Лидо дей Пини, в резиденциальном консорциуме с частным пляжем…
$1,34 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 373 м²
Сельский дом с большим участком площадью 17 гектаров находится в провинции Рима, в Санта-Мар…
$650,884
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Параметры недвижимости в Риме, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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