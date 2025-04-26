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Виллы с террасой в Roma Capitale, Италия

Рим
18
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5 объектов найдено
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
$1,88 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
$2,85 млн
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Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,06 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
$1,20 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
$798,449
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Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

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с садом
с видом на море
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