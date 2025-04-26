Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Roma Capitale
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Roma Capitale, Италия

Рим
18
Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
$1,88 млн
Оставить заявку
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Элегантная вилла расположена в Лидо дей Пини, в резиденциальном консорциуме с частным пляжем…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти