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Жильё в Римини, Италия

дома
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7 объектов найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Misano Adriatico, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
€1,25 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Римини, Италия
Вилла 5 спален
Римини, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
€2,03 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Misano Adriatico, Италия
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
€3,30 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Римини, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Римини, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
€900,000
в месяц
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом в Римини, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Римини, Италия
Площадь 3 м²
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
€660,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Римини, Италия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
€600,000
в месяц
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Вилла 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города в Римини, Италия
Вилла 1 спальня с кондиционером, с видом на море, в центре города
Римини, Италия
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…
€405,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Римини, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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