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Жилье в Римини, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Misano Adriatico, Италия
Вилла 6 комнат
Misano Adriatico, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
$3,87 млн
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Вилла 6 комнат в Римини, Италия
Вилла 6 комнат
Римини, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
$2,38 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Santa Giustina, Италия
Вилла
Santa Giustina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$1,04 млн
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Вилла 15 комнат в Riccione, Италия
Вилла 15 комнат
Riccione, Италия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Эта вилла, расположенная на четырех этажах, отличается изысканной элегантностью и стратегиче…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Римини, Италия

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