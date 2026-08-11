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Виллы в Пистое, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Пистойя, Италия
Вилла 6 комнат
Пистойя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10 млн
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Вилла 5 комнат в Gallo, Италия
Вилла 5 комнат
Gallo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 760 м²
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
$3,87 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Пистое, Италия

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