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Жилье в Пистое, Италия

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дома
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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Пистойя, Италия
Вилла 6 комнат
Пистойя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10 млн
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Дом в Ponte alla Pergola, Италия
Дом
Ponte alla Pergola, Италия
Площадь 450 м²
Отремонтированный дом около 340 квадратных метров плюс аксессуары Подвал с различными комнат…
$325,534
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Вилла 5 комнат в Gallo, Италия
Вилла 5 комнат
Gallo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 760 м²
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
$3,87 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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