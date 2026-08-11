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Коммерческая недвижимость в Пистое, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Пистойя, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
Пистойя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 250 м²
LD-0454. Элитная вилла, утопающая в окружающей ее зелениВ самом сердце Тосканы расположена э…
$1,88 млн
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