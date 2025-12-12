Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Пьемонте, Италия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Baveno, Италия
Квартира 3 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
$337,845
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
PL-PR-A05. Озеро Маджоре. Леза. Комфортабельная квартира в красивом жилом доме с бассейном. …
$468,097
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
