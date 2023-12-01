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Коммерческая недвижимость в Пезаро, Италия

1 объект найдено
Отель 115 комнат в Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
Комнаты 115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
в месяц
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