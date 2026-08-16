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Отели в Пезаро-э-Урбино, Италия

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2 объекта найдено
Отель в Пезаро, Италия
Отель
Пезаро, Италия
Число комнат 115
Четырехзвездочный отель с видом на море с 115 номерами, рестораном, конференц-залом и т.д
Цена по запросу
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Отель 2 000 м² в Gradara, Италия
Отель 2 000 м²
Gradara, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52 млн
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