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Коммерческая недвижимость в Пезаро-э-Урбино, Италия

2 объекта найдено
Отель 115 комнат в Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
Комнаты 115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
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Отель 5 спален в Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
€3,00 млн
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