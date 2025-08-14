Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Италия
  Палермо
  Жилая
  Дом
  5. Дом

Дома в Палермо, Италия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Giuliana, Италия
Дом 4 комнаты
Giuliana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Сицилийская мечта – дом с панорамным видом в средневековой деревне Джулиана Добро пожалов…
$64,123
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
Вилла в Чинизи, Италия
Вилла
Чинизи, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Недвижимость находится в муниципалитете Чиниси, в 5 минутах от Фальконе и Борселлино " Аэроп…
$494,865
Вилла в Castronovo di Sicilia, Италия
Вилла
Castronovo di Sicilia, Италия
Недвижимость находится в Сан-Пьетро, территория Кастроново-ди-Сицилия. Он состоит из подвала…
$199,967
TekceTekce
Замок в Палермо, Италия
Замок
Палермо, Италия
Великолепное здание в самом красивом месте столицы Сицилии Палермо,площадью 15 000 кв метров…
$21,77 млн
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
