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Жильё в Палермо, Италия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Borgetto, Италия
Вилла 3 спальни
Borgetto, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Недвижимость находится в муниципалитете Чиниси, в 5 минутах от Фальконе и Борселлино & quot;…
€500,000
в месяц
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Вилла в Палермо, Италия
Вилла
Палермо, Италия
Недвижимость находится в Сан-Пьетро, территория Кастроново-ди-Сицилия. Он состоит из подвала…
€200,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Палермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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