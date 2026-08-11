Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Палермо
  4. Жилая

Жилье в Палермо, Италия

;
2 объекта найдено
Вилла в Castronovo di Sicilia, Италия
Вилла
Castronovo di Sicilia, Италия
Недвижимость находится в Сан-Пьетро, территория Кастроново-ди-Сицилия. Он состоит из подвала…
$199,967
Оставить заявку
Вилла в Чинизи, Италия
Вилла
Чинизи, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Недвижимость находится в муниципалитете Чиниси, в 5 минутах от Фальконе и Борселлино " Аэроп…
$494,865
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Палермо, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти