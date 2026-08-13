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Жилье в Ostuni, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Ostuni, Италия
Вилла
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла — это резиденция площадью 200 м2, которая расположена в оливковой роще, что обеспечив…
$755,242
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