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Жильё в Ostuni, Италия

дома
4
4 объекта найдено
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Площадь 4 м²
Элегантный дом – трулли расположен в тихом районе в 7 км от Остуни, Апулия.  Вилла окружена …
€750,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Ostuni, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Ostuni, Италия
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Симпатичный дом, построенный в типичном пулийском стиле, расположен в 7 км от Остуни, Апулия…
€950,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Симпатичный дом находится всего в 3 км от Остуни, Апулия. Площадь виллы составляет 100 кв. м…
€390,000
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
€2,55 млн
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