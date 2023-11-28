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Жильё в Нови-Лигуре, Италия

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с Kvartira s 4 spalnyami v centre goroda po ochen privlekatelnoy cene в Нови-Лигуре, Италия
Квартира 4 спальни с Kvartira s 4 spalnyami v centre goroda po ochen privlekatelnoy cene
Нови-Лигуре, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Куратор Дуплекс президента и nbsp; Ариосто 9? в Алессандрисе - центр Зилаи Плойкадь: 130 кв.…
€84,000
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