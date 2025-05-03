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Виллы с гаражом в Новарах, Италия

Arona
5
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 комнат
Castelletto sopra Ticino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Вилла на продажу на улице Арквелло в Кастеллетто-сопра-Тичино В очень тихом жилом районе …
$273,559
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,35 млн
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Параметры недвижимости в Новарах, Италия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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