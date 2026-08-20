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Жилье в Новарах, Италия

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Arona
5
38 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Pella, Италия
Вилла 4 комнаты
Pella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 185 м²
ISM-060417. Великолепная вилла с видом на озеро ОртаВеликолепная вилла с видом на озеро Орта…
$644,710
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Вилла 6 комнат в Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 6 комнат
Castelletto sopra Ticino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 642 м²
FP-T987. Продано! Вилла на берегу реки ТичиноИсторическая вилла конца ‘700 годов на берегу р…
$4,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Arona, Италия
Вилла 4 комнаты
Arona, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 516 м²
FP-T541. Вилла с прекрасным видом на озеро МаджореВ Ароне, с эксклюзивным и прекрасным видом…
$2,93 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 3 комнаты в Orta San Giulio, Италия
Вилла 3 комнаты
Orta San Giulio, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
ISM-060417-10. Вилла с частным пляжем и видом на озеро ОртаНа берегу озера Орта, с великолеп…
$879,150
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Вилла 3 комнаты в Dormelletto, Италия
Вилла 3 комнаты
Dormelletto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 335 м²
FP-T725. Престижная вилла с бассейном и видом на озеро МаджореНа холмах Дормеллетто, в неско…
$1,01 млн
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Вилла 6 комнат в Massino Visconti, Италия
Вилла 6 комнат
Massino Visconti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 290 м²
FP-T993. Вилла в Масино Висконти с садом и панорамным видом на озеро МаджореВилла на продажу…
$632,988
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Meina, Италия
Вилла 4 комнаты
Meina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 183 м²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
$691,598
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Вилла 5 комнат в Lesa, Италия
Вилла 5 комнат
Lesa, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 278 м²
FP-T727. Вилла класса люкс с бассейном в солнечной ЛезеВилла класса люкс с бассейном на прод…
$1,29 млн
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Квартира 4 комнаты в Castelletto sopra Ticino, Италия
Квартира 4 комнаты
Castelletto sopra Ticino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
FP-T545. Роскошные апартаменты в стиле либерти 1910 годаВ Кастеллетто Тичино, в нескольких к…
$879,150
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Вилла 3 комнаты в Mezzomerico, Италия
Вилла 3 комнаты
Mezzomerico, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 250 м²
FP-T501. Вилла 16 века в историческом центре городка МеццомерикоВ историческом центре городк…
$926,038
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
$322,355
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Квартира 4 комнаты в Massino Visconti, Италия
Квартира 4 комнаты
Massino Visconti, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
PL- PR_A05. Квартира в жилом комплексе с бассейномОзеро Маджоре. Леза. Комфортабельная кварт…
$492,324
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Вилла 3 комнаты в Pisano, Италия
Вилла 3 комнаты
Pisano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
FP-T451. Двухэтажная вилла в Альто Верганте. НеббьюноДвухэтажный домик на продажу в Альто Ве…
$480,602
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Вилла 4 комнаты в Veruno, Италия
Вилла 4 комнаты
Veruno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
PO-10. ВИЛЛА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ Отдельный дом на 3 уровнях, на первом этаже состоит и…
$609,544
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
PL-PR-A05. Озеро Маджоре. Леза. Комфортабельная квартира в красивом жилом доме с бассейном. …
$504,046
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Вилла 6 комнат в Massino Visconti, Италия
Вилла 6 комнат
Massino Visconti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 290 м²
FP-T993. Вилла на продажу в Массино Висконти на холмах Озера МаджореВилла на продажу в Масси…
$574,378
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Вилла 5 комнат в Pettenasco, Италия
Вилла 5 комнат
Pettenasco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 689 м²
FP-932. Элитная современная вилла в городе Петтенаско, озеро ОртаДва открытых бассейна, один…
$5,86 млн
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Квартира 5 комнат в Orta San Giulio, Италия
Квартира 5 комнат
Orta San Giulio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 296 м²
FP-T503. АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ НА ОЗЕРЕ ОРТАНа берегу озера Орта в элегантной старинной вил…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Meina, Италия
Квартира 4 комнаты
Meina, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
$386,826
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Вилла в Briga Novarese, Италия
Вилла
Briga Novarese, Италия
Площадь 8 000 м²
ISM-060417-5. Вилла в Брига-Новарезе. Озеро ОртаВилла расположена между двумя озерами : Озер…
$1,64 млн
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Квартира 3 комнаты в Miasino, Италия
Квартира 3 комнаты
Miasino, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
$410,270
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Вилла 6 комнат в Arona, Италия
Вилла 6 комнат
Arona, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
$3,05 млн
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Вилла 2 комнаты в Meina, Италия
Вилла 2 комнаты
Meina, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
$644,710
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Квартира 4 комнаты в Pella, Италия
Квартира 4 комнаты
Pella, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
ISM-060417-1. Апартаменты на первой линии озера ОртаИсторическая вилла “Елена” была полность…
$386,826
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Вилла 6 комнат в Agrate Conturbia, Италия
Вилла 6 комнат
Agrate Conturbia, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 195 м²
FP-T721. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » Аграте-КонтурбияРядом с гольфклубом Cast…
$914,316
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Вилла 4 комнаты в Arona, Италия
Вилла 4 комнаты
Arona, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
$1,35 млн
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Вилла 3 комнаты в Gozzano, Италия
Вилла 3 комнаты
Gozzano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ISM-060417-6. Великолепная вилла с видом на озеро Орта Великолепная вилла с видом на озеро О…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Lesa, Италия
Квартира 4 комнаты
Lesa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
$304,772
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Вилла 6 комнат в Lesa, Италия
Вилла 6 комнат
Lesa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 615 м²
FP-T813. Вилла в городке Леза. Озеро МаджореВ Лезе недалеко от центра, предлагаем недвижимос…
$4,10 млн
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Вилла 6 комнат в Meina, Италия
Вилла 6 комнат
Meina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
$1,93 млн
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