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Вилла 5 спален с бассейном
Castelletto sopra Ticino, Италия
6
750 м²
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
€3,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
€2,90 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла
Gozzano, Италия
640 м²
FP-T961. Престижная вилла с парком на озере ОртаПродается престижная вилла в Гоццано, с видо…
€3,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6
642 м²
FP-T987. Продано! Вилла на берегу реки ТичиноИсторическая вилла конца ‘700 годов на берегу р…
€3,90 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
183 м²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
€590,000
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Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
5
689 м²
FP-932. Элитная современная вилла в городе Петтенаско, озеро ОртаДва открытых бассейна, один…
€5,00 млн
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
€2,60 млн
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Вилла 5 спален
Lesa, Италия
6
615 м²
FP-T813. Вилла в городке Леза. Озеро МаджореВ Лезе недалеко от центра, предлагаем недвижимос…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален
Paruzzaro, Италия
6
336 м²
FP-T642. Вилла в городе Паруццаро, Озеро МаджореВ Паруццаро, в спокойном и солнечном месте, …
€340,000
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Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
200 м²
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
€570,000
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Вилла 5 спален
Massino Visconti, Италия
6
290 м²
FP-T993. Вилла на продажу в Массино Висконти на холмах Озера МаджореВилла на продажу в Масси…
€490,000
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Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2
83 м²
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
€550,000
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Вилла 5 спален
Conturbia, Италия
6
195 м²
FP-T721. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » Аграте-КонтурбияРядом с гольфклубом Cast…
€780,000
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
1 113 м²
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
€1,20 млн
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Вилла 2 спальни
Mezzomerico, Италия
3
250 м²
FP-T501. Вилла 16 века в историческом центре городка МеццомерикоВ историческом центре городк…
€790,000
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Вилла 4 спальни
Arona, Италия
5
400 м²
VB-76538. Историческая вилла в Мейне на первой линии озера Маджоре Прекрасная вилла на перво…
€2,90 млн
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Вилла 4 спальни
Lesa, Италия
5
278 м²
FP-T727. Вилла класса люкс с бассейном в солнечной ЛезеВилла класса люкс с бассейном на прод…
€1,10 млн
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Вилла
Arona, Италия
410 м²
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
€2,30 млн
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Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4
500 м²
VB-20074. Современная вилла в МейнеПрестижная современная вилла, расположенная на первом хол…
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни
Orta San Giulio, Италия
5
470 м²
VB-290118-4. Красивая историческая обновленная вилла на первой линии озера ОртаКрасивая исто…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни
Lesa, Италия
4
100 м²
VB-290118-17. Вилла в Лезе на холме с видом на озеро Маджоре и бассейномВилла в Лезе на холм…
€430,000
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Вилла 4 спальни
Lesa, Италия
5
180 м²
VB-290118-16. Небольшая вилла в Лезе на озере МаджореНебольшая вилла в Лезе на озере Маджоре…
€650,000
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Вилла 4 спальни
Massino Visconti, Италия
5
206 м²
VB-290118-18. Новая уютная вилла с видом на озеро Маджоре в Альто ВергантеНовая уютная вилла…
€350,000
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Вилла 5 спален
Massino Visconti, Италия
6
290 м²
FP-T993. Вилла в Масино Висконти с садом и панорамным видом на озеро МаджореВилла на продажу…
€540,000
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6
400 м²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни
Veruno, Италия
4
PO-10. ВИЛЛА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ Отдельный дом на 3 уровнях, на первом этаже состоит и…
€520,000
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Вилла 3 спальни
Pella, Италия
4
185 м²
ISM-060417. Великолепная вилла с видом на озеро ОртаВеликолепная вилла с видом на озеро Орта…
€550,000
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Вилла 5 спален
Orta San Giulio, Италия
6
470 м²
VB-VilOrt. Историческая вилла на первой линии на озере ОртаРедкая историческая вилла располо…
€2,20 млн
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Вилла 2 спальни
Gozzano, Италия
3
ISM-060417-6. Великолепная вилла с видом на озеро Орта Великолепная вилла с видом на озеро О…
€880,000
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Вилла
Gozzano, Италия
8 000 м²
ISM-060417-5. Вилла в Брига-Новарезе. Озеро ОртаВилла расположена между двумя озерами : Озер…
€1,40 млн
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Red Feniks
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