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Жильё в Ното, Италия

2 объекта найдено
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Ното, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Ното, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
€1,68 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Ното, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Ното, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Не далеко от Ното (Noto), известным своей архитектурой в стиле барокко и праздником цветов, …
€290,000
в месяц
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