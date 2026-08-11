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Жилье в Nardo, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Santa Maria al Bagno, Италия
Вилла 7 комнат
Santa Maria al Bagno, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Отдельная вилла на приподнятом этаже, с тремя входами. Расположенный недалеко от Четырех кол…
$635,019
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Вилла 5 комнат в Nardo, Италия
Вилла 5 комнат
Nardo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Мы представляем отдельную виллу, арендованную в контрада Торсано за Torre Inserraglio, огоро…
$645,968
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