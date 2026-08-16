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Жилье в Morrovalle, Италия

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2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Borgo Pintura, Италия
Дом 9 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Цена по запросу
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Вилла 19 комнат в Borgo Pintura, Италия
Вилла 19 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 19
Площадь 760 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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