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Коммерческая недвижимость в Монтепульчано, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат с террасой в Монтепульчано, Италия
Коммерческая 8 комнат с террасой
Монтепульчано, Италия
Комнаты 8
Площадь 889 м²
Тоскана, Монтепульчано Винодельческая ферма в Монтепульчано Местность, известная &nbs…
€2,20 млн
в месяц
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