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Жилье в Monte Compatri, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Monte Compatri, Италия
Вилла 4 комнаты
Monte Compatri, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
$269,606
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