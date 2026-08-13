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Жилье в Misano Adriatico, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Misano Adriatico, Италия
Вилла 6 комнат
Misano Adriatico, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
$3,87 млн
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