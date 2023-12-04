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Земельные участки в Марке, Италия

9 объектов найдено
Земельные участки в Мачерата, Италия
Земельные участки
Мачерата, Италия
Площадь 15 000 м²
Land of 1.50 hectares with olive grove and spring with water a stone's throw from the sferisterio
€50,000
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Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 130 000 м²
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Цена по запросу
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Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 55 000 м²
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Цена по запросу
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Земельные участки в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Земельные участки
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 870 000 м²
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Цена по запросу
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Земельные участки в Massa Fermana, Италия
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
Площадь 100 000 м²
Земли около 10,0 га обычно холмистые, из них около 6,50 га пашни, остальное в срубе и древес…
Цена по запросу
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Земельные участки в Ripatransone, Италия
Земельные участки
Ripatransone, Италия
Площадь 50 000 м²
Пашня в холме с отличной экспозицией и аксессуаром (вариант коттедж будет отремонтирован)
Цена по запросу
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Земельные участки в Montappone, Италия
Земельные участки
Montappone, Италия
Площадь 100 000 м²
10,0 га земли в безмятежных холмах с отличным доступом (вариант коттеджа будет отремонтирован)
Цена по запросу
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Земельные участки в Morrovalle, Италия
Земельные участки
Morrovalle, Италия
Площадь 100 000 м²
Земля 10,0 га в ноцето с около 1600 18-летних грецких орехов, 400 эссенций как для использов…
Цена по запросу
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Земельные участки в Urbisaglia, Италия
Земельные участки
Urbisaglia, Италия
Площадь 100 000 м²
10,00 га пахотной земли в безмятежных холмах юго-восточнее, выходящей в центр собственности,…
Цена по запросу
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