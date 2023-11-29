Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Земельные участки
  4. Мачерата

Земельные участки в Мачерата, Италия

6 объектов найдено
Земельные участки в Мачерата, Италия
Земельные участки
Мачерата, Италия
Площадь 15 000 м²
Land of 1.50 hectares with olive grove and spring with water a stone's throw from the sferisterio
€50,000
Оставить заявку
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 130 000 м²
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 55 000 м²
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки 12 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Земельные участки 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Комнаты 12
Площадь 430 000 м²
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки в Morrovalle, Италия
Земельные участки
Morrovalle, Италия
Площадь 100 000 м²
Земля 10,0 га в ноцето с около 1600 18-летних грецких орехов, 400 эссенций как для использов…
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки в Urbisaglia, Италия
Земельные участки
Urbisaglia, Италия
Площадь 100 000 м²
10,00 га пахотной земли в безмятежных холмах юго-восточнее, выходящей в центр собственности,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти