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Дома в Мачерате, Италия

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Porto Recanati
7
Civitanova Marche
5
Camerino
3
29 объектов найдено
Дом 13 комнат в Cessapalombo, Италия
Дом 13 комнат
Cessapalombo, Италия
Число комнат 13
Площадь 450 м²
Дом для ремонта в панорамном и уединенном. Каменное сооружение Земля 4:00 акров с частным пл…
$93,010
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Дом 8 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 8 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Число комнат 8
Площадь 180 м²
Номер ссылки: N663 (R) Имущественное имя: Casa Rotondo Местоположение: В деревне Горо…
$81,384
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Дом 8 комнат в Мачерата, Италия
Дом 8 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 8
Площадь 180 м²
Панорамный коттедж в уединенном месте рядом со структурой города в хорошем состоянии. Земля …
$232,525
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 900 м²
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Цена по запросу
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Дом 18 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 18
Площадь 540 м²
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Цена по запросу
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Дом 13 комнат в San Ginesio, Италия
Дом 13 комнат
San Ginesio, Италия
Число комнат 13
Площадь 450 м²
Отдельный дом 50-х годов с 15 тысячами квадратных метров плоской земли частично лесистый. Тр…
$287,930
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Дом 12 комнат в Caldarola, Италия
Дом 12 комнат
Caldarola, Италия
Число комнат 12
Площадь 210 м²
Номер ссылки: N931 (R) Имущественное имя: Арена Casa Местоположение: В деревне Город/…
$81,384
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Дом 12 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 12
Площадь 280 м²
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
$138,206
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Дом 9 комнат в Borgo Pintura, Италия
Дом 9 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Цена по запросу
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Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 14
Площадь 430 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 32 600 м²
Строительство земельного участка площадью около 3,26 га с утвержденным планом разделения для…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 11
Площадь 345 м²
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами потрясла две кухни, две го…
Цена по запросу
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Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 1 300 м²
Лот 1300 кв.м в элегантном районе Вилла Евгения, максимальные реализуемые объемы 900 м3
$348,787
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Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 7 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 7
Площадь 120 м²
Номер ссылки: N601 Имущественное имя: Каса Киджи I Местоположение: В деревне Город/Го…
$81,384
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Дом 14 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 14 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 14
Площадь 400 м²
Отдельный дом с одним гектаром плоской земли с сборным листовым металлическим аксессуаром в …
$395,292
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Вилла 24 комнаты в San Ginesio, Италия
Вилла 24 комнаты
San Ginesio, Италия
Число комнат 24
Площадь 600 м²
Щедрый фермерский дом на двух уровнях с внутренним двором 8600 м2, на котором есть гараж и к…
$575,498
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Дом 14 комнат в San Ginesio, Италия
Дом 14 комнат
San Ginesio, Италия
Число комнат 14
Площадь 385 м²
Ферма начала '900 состоит из четырех уровней с кирпичной и каменной структурой и наружной шт…
$209,272
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Дом в Мачерата, Италия
Дом
Мачерата, Италия
Площадь 25 000 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в San Ginesio, Италия
Дом 6 комнат
San Ginesio, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Ссылочный номер: N1454Название недвижимости: Casa BlommРасположение: в странеГород / Город: …
$174,393
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Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 30
Площадь 1 400 м²
Справочный номер: N864 (R) Оригинальное название: Casa Ridente Местонахождение: В стране Гор…
Цена по запросу
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 3 000 м²
Строительный участок площадью 3000 квадратных метров в хорошо обслуживаемой полуцентральной …
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N721 (R) Название недвижимости: Casa Seven Расположение: в стране Город …
$174,393
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Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном положении. Древня…
$162,767
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Дом 17 комнат в Camerino, Италия
Дом 17 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 17
Площадь 400 м²
Старая усадьба фермы с фресками Несколько хозяйственных построек, включая отремонтированную …
Цена по запросу
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Дом 16 комнат в San Ginesio, Италия
Дом 16 комнат
San Ginesio, Италия
Число комнат 16
Площадь 450 м²
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% (на практике два соседних дома, оди…
Цена по запросу
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Вилла 19 комнат в Borgo Pintura, Италия
Вилла 19 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 19
Площадь 760 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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