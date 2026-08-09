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Виллы в Мачерате, Италия

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Civitanova Marche
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7 объектов найдено
Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 14
Площадь 430 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 11
Площадь 345 м²
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами потрясла две кухни, две го…
Цена по запросу
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Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла 24 комнаты в San Ginesio, Италия
Вилла 24 комнаты
San Ginesio, Италия
Число комнат 24
Площадь 600 м²
Щедрый фермерский дом на двух уровнях с внутренним двором 8600 м2, на котором есть гараж и к…
$575,498
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Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 30
Площадь 1 400 м²
Справочный номер: N864 (R) Оригинальное название: Casa Ridente Местонахождение: В стране Гор…
Цена по запросу
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Вилла 19 комнат в Borgo Pintura, Италия
Вилла 19 комнат
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 19
Площадь 760 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мачерате, Италия

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