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Коммерческая недвижимость в Loreto Aprutino, Италия

1 объект найдено
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой в Loreto Aprutino, Италия
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
Loreto Aprutino, Италия
Площадь 5 074 м²
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
€2,00 млн
в месяц
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